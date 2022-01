Amazonas chega a 6 casos de coinfecção por Covid-19 e Influenza

Manaus/AM - Chegou a 6 o número de casos de coinfecção por Covid-19 e Influenza A (H3N2), nomeado como 'flurona' no Amazonas, segundo anunciou o secretário de Saúde, Anoar Samad, nesta terça-feira (11). Os dois primeiros casos da flurona foram registrados no dia 6 de janeiro. Ainda segundo o secretário, quatro novos casos foram confirmados e um está sob investigação. Os quatro novos foram identificados após testagem de detecção de Covid-19 realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. São residentes em Manaus e apresentaram sintomas leves ou foram assintomáticos. A Vigilância em Saúde do Amazonas está monitorando os quatro casos e orientou o isolamento dos pacientes por 14 dias, com telemonitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. A coinfecção por Covid-19 e Influenza foi relatada em Israel e notificada no fim de dezembro de 2021. No Brasil, já foram confirmados casos em vários estados e no Distrito Federal. O Amazonas chegou a 22 casos confirmados da variante Ômicron da Covid-19, sendo o primeiro caso identificado no dia 4 deste mês.

