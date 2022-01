Amazonas confirma mais de 20 casos da variante Ômicron da Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas registrou 21 casos confirmados da variante Ômicron da Covid-19. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do Secretário Estadual de Saúde, Anoar Samad. Em publicação, o secretário alerta para a baixa procura da vacinação no Amazonas e reforça a importância dos cuidados básicos para evitar a propagação do vírus. Confira o texto da postagem: "Já estamos com 21 casos de Ômicron no Amazonas. Mais de 100 mil Manauaras não tomaram sequer uma dose de vacina. Mais de 500.000 Amazonenses não tomaram a segunda dose! Procurem logo uma unidade de suas prefeituras, em Manaus ainda temos o sambódromo e a carreta da vacinação. Vacinem-se, usem máscaras, lavem as mãos com frequência e evitem aglomerações. Meus amigos a luta é de todos nós!", escreveu o secretário em seu Instagram

