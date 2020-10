Amazonas atinge 98% de ocupação dos leitos de UTI por pacientes com Covid

Manaus/AM - O Amazonas voltou a registrar aumento no número de casos de Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), nesta segunda-feira (26). Com isso, o Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento da doença, atingiu 98% dos leitos de UTI ocupados por pacientes infectados.

Segundo os dados da FVS, cerca de 349 novos casos foram registrados neste domingo (25) elevando para 157.324 o número de infectados por Covid-19 no Amazonas. Já o número de mortes subiu para 4.446, com mais 9 óbitos contabilizados nas últimas 24h.

Para tentar conter o avanço da doença no Estado, o governo editou um decreto, onde fechou bares, balneários, casas de shows e flutuantes, no entanto, a medida estava em vigor desde 24 de setembro e terminou nesta segunda-feira (26).

O Governo confirma as estatísticas e não descarta ter que abrir novos leitos em outras unidades hospitalares para auxiliar no tratamento dos doentes.