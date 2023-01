Amazonas anuncia mais 5 mil contemplados com CNH Social

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), anuncia nesta terça-feira (31), a lista dos contemplados na sétima fase do projeto “CNH Social”, no interior. Ao todo, são cinco mil selecionados, distribuídos em 54 municípios do estado. A partir das 14h, a lista com os nomes dos selecionados estará disponível no site do programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br).

O governador Wilson Lima afirma que a geração de emprego e renda é meta desta gestão.

“Muito mais que um documento dando direito à condução de um veículo, a CNH Social oportuniza pessoas de baixa renda, em condição de vulnerabilidade social, que não teriam outra possibilidade de tirar carteira de habilitação, oferecendo-lhes a oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho”, disse o governador.

Os agendamentos e entregas da documentação deverão ser realizados, presencialmente, nos postos de atendimento do Detran-AM no interior, entre os dias 13 de fevereiro à 30 de março.

Nos municípios onde o Detran Amazonas não possui posto, os contemplados devem procurar a autoescola credenciada do local para realizar a entrega da documentação.

Documentação

Os documentos a serem apresentados são: RG ou CNH, comprovante de residência, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br), e, para os municípios onde não há captura de imagem e biometria, duas fotos 3×4 em fundo branco.