Amazonas amplia vacina bivalente contra Covid para maiores de 18 anos

Manaus/AM - O Amazonas ampliou a vacina bivalente contra Covid-19, para pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham recebido, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes contra a doença.

A partir da orientação técnica, as Secretarias Municipais de Saúde que são responsáveis pela operacionalização das campanhas de vacinação nos territórios municipais, devem disponibilizar a dose de reforço com bivalente, de acordo com os estoques disponíveis e planejamento de ações estratégicas dos municípios.

Até esta quarta-feira (26), foram aplicadas 94.759 vacinas bivalentes, conforme consta em sistema do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

A vacina bivalente contra a Covid é a continuidade da resposta protetora da vacinação para a prevenção da doença sintomática e formas graves das novas variantes da Ômicron.

O esquema vacinal para os grupos prioritários é de uma dose de vacina bivalente (reforço) para as pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina Covid-19 monovalente como dose de reforço.

E também para as de 12 anos ou mais, com comorbidade, que apresentarem, pelo menos, o esquema primário de duas doses com vacinas monovalentes.