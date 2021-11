Aluna de Manaus conquista mais um ouro e vaga no sul-americano estudantil

Destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), a aluna da rede municipal de ensino, Ana Carolina Tabosa Teodoro, 14, conquistou, nesta terça (2), a segunda medalha de ouro, desta vez nos 2.000 metros na modalidade atletismo, que está sendo disputado no Centro de Educação Física da Marinha (Cefam), no Rio de Janeiro (RJ).

Com o resultado a atleta, do 7° ano da escola municipal Professora Francisca Pereira de Araújo, vai compor a seleção brasileira no Sul-Americano Escolar que acontecerá em Brasília (DF), no próximo mês de dezembro. Ana Carolina alcançou a melhor marca, após completar a prova com tempo de 6 minutos e 47 segundos, levando Manaus ao ponto mais alto do pódio.

De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), Antônio Neto, o “Zico”, responsável pela formação da delegação do Amazonas, a participação nos JEBs é a realização de um sonho para todos os alunos, podendo vivenciar as experiências e as lições do esporte, por meio do desporto escolar, que, segundo ele, é uma poderosa ferramenta para formação integral de crianças e adolescentes. “Esperamos, com a vivência desses dias, marcar definitivamente de forma positiva, a vida dessas crianças, tornando esta experiência inesquecível”, pontuou.