Aleam veta contratação de empresários ligados ao governo na Saúde

Manaus/AM- O veto do governador Wilson Lima (PSC) ao projeto de lei que proíbe empresas pertencentes a parentes de secretários de serem contratadas pelo Governo foi derrubada por 14 votos a zero na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com três abstenções.



Deputados da base de apoio ao Governo na Casa, como Dr. Gomes (PSC), Alessandra Campelo (MDB) e Joana Darc (PL) se manifestaram contra a manutenção do veto. A proposta é de autoria do Delegado Péricles (PSL), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde na Aleam.



A iniciativa foi motivada pela suspeita da participação do médico Luiz Avellino, marido da ex-secretária de comunicação do Governo Daniela Assayag, como sócio oculto no esquema da compra de 28 respiradores superfaturados para tratamento de Covid-19.



O envolvimento de Avellino é investigado na Operação Sangria do Governo Federal.



Os deputados que votaram contra a derrubada do veto foram Adjuto Afonso (PDT), Álvaro Campelo, Ricardo Nicolau (PSD), Belarmino Lins (PP), Dr. Gomes (PSC), Mayara Pinheiro (PP), Josué Neto (PRTB), Felipe Souza (Patriotas), João Luiz, Roberto Cidade (PV), Abdala Fraxe (Avante), Alessandra Campelo (MDB), Wilker Barreto (MDB), Serafim Corrêa (PSB) e Delegado Péricles (PSL).