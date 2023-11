Aleam deve aprovar hoje pedido de empréstimo de R$ 2,5 bilhões do Governo do Amazonas

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deve votar nesta quarta-feira (29) dois projetos de lei apresentados pelo governador Wilson Lima (União) que autorizam o governo do estado do Amazonas a contrair empréstimos no valor de R$ 2,5 bilhões. Um dos projetos visa contratar empréstimo de R$ 980 milhões e o outro, de R$ 1,5 bilhão.

O primeiro empréstimo será realizado junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para obras de saneamento básico, infraestrutura e proteção ambiental.

Já o segundo empréstimo, no valor de R$ 1,5 bilhão, será contratado junto ao Banco do Brasil. Os recursos serão destinados para compensar perdas na arrecadação do estado com o ICMS, causadas pela redução do imposto para os combustíveis em novembro de 2022, e também para mitigar os efeitos da seca histórica no estado.

A previsão é que os empréstimos sejam autorizados sem dificuldades na Aleam.