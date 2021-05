Aldeia Tupinambá em Manaus recebe doação de 1 tonelada de alimentos

Manaus/Am - O Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Desperdício e à Perda de Alimentos, executado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), entregou nesta sexta-feira (30), mais de uma tonelada de alimentos para a Aldeia Tupinambá São João Batista, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O Programa coletou verduras, frutas e legumes da Feira Manaus Moderna e da Feira da Banana, ambas no Centro da Cidade. Na ocasião, os alimentos foram recolhidos e encaminhados para o Balneário do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado no Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, na zona centro-oeste, onde foram feitas a triagem e a distribuição, que ocorreu na tarde da última sexta-feira.

De acordo com o coordenador do programa e servidor da Sepror, Carlos Henrique, o feirante é o principal elo dessa cadeia, onde todo material que perdeu seu valor comercial, mas que ainda possui seus valores nutricionais, é doado.

“O combate ao desperdício de alimentos está evitando que cerca de 95 toneladas de alimentos das feiras de Manaus, por mês, sejam destinadas ao lixo. Recebemos essas doações de feirantes e entregamos para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional em nosso Estado”, afirmou Carlos Henrique.

A Aldeia Tupinambá recebeu do Programa de Combate ao Desperdício mais de uma tonelada de alimentos, com mais de 20 produtos diversos entre verduras, frutas e legumes, atendendo mais de 60 famílias da Aldeia.

O vendedor da Feira da Banana, Eric Lima, ressaltou a importância de doar a mercadoria para as pessoas que necessitam desse alimento.

“Os produtos que nós vendemos, são oriundos do município de Novo Airão. Alguns chegam batidos ou pequenos demais para a venda, e muitos consumidores não compram esses produtos, por isso, ao invés de jogar no lixo, nós doamos para o Programa, para que eles possam beneficiar outras pessoas que necessitam”, afirmou Eric.

Legislação - No dia 3 de novembro de 2020, o programa se transformou na Lei de nº 5.297, com o compromisso de reduzir as perdas e desperdícios de alimentos e contribuir com a segurança alimentar e nutricional. O Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Desperdício e à Perda de Alimentos tem como objetivo a coleta de alimentos que não foram comercializados, mas que ainda estão em boas condições para o consumo, e os entrega às instituições socioassistenciais cadastradas, de modo a complementar seus cardápios e alimentar o público atendido.

“Quero agradecer a Deus e ao Governo do Amazonas, por esse Programa que ajuda muitas famílias em vulnerabilidade social, nós doamos todas as segundas e quartas nossos produtos da banca, porque sabemos que é um Programa sério, que leva qualidade de vida para muitas famílias”, finalizou o feirante de Manaus Moderna, Osmar Souza.