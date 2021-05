Ação distribui 21 toneladas de peixes em Manaus e Presidente Figueiredo

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), realizou na manhã deste sábado (1º), a entrega de 21 toneladas de peixes para os moradores de Manaus e município de Presidente Figueiredo, beneficiando aproximadamente 1,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade.



Os peixes foram doados pelos pescadores do Lago do Jacaré, do município de Manacapuru, e contou com o apoio logístico e operacional da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), e servidores da Setemp, que iniciaram cedo a distribuição nos bairros Alvorada 2, Campo do Canaranas, Crespo, Viver Melhor, Morro da Liberdade, Manaus 2000, Monte Sinai, Vale do Sinai, Comunidade Mundo Novo e município de Presidente Figueiredo.