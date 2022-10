Agricultores fazem curso sobre conservação e enxertia de fruteiras no Amazonas

O sucesso de qualquer método de enxertia depende, em grande parte, da habilidade do enxertador, que é adquirido no treinamento e prática constante, informam os pesquisadores da Embrapa.

A Embrapa recomenda para o Estado do Amazonas cultivares que são multiplicadas por enxertia pelo “método de borbulhia” em placa ou enxertia pelo de garfagem no topo em fenda cheia.

Os dois cursos, “Conservação de Fruteiras Nativas” e “Enxertia do Cupuaçuzeiro”, são ministrados pelos pesquisadores Aparecida Claret de Souza e Edson Barcelos, com o objetivo de capacitar e estimular os participantes a praticar a conservação de espécies nativas na fazenda da região.

