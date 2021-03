Afeam apresenta linhas de crédito aos empresários do comércio nesta quinta

Manaus/AM - A Fecomércio AM e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) se reúnem nesta quinta-feira (4), com empresários do comércio e presidentes de sindicatos patronais, para apresentar duas linhas de crédito: Afeam Mais e Afeam Mix, que vão de R$ 100 mil a R$ 500 mil.

O encontro inicia às 15h, no formato on-line e vai contar com a presença do diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, e do presidente da Fecomércio AM, Aderson Frota.

Para mais informações sobre como participar, os empresários podem contatar a Fecomércio AM pelo telefone (92) 3234-5222.