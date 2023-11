Adail Filho afirma que BR-319 pode ajudar no desenvolvimento sustentável da Região Norte

Manaus/AM - Na quarta-feira (22), ocorreu a primeira reunião do Grupo de Trabalho da BR-319, no Ministério dos Transportes, em Brasília (DF). O Deputado Federal Adail Filho (Republicanos) expressou otimismo em relação à rodovia, enfatizando sua importância para o desenvolvimento sustentável da região e a necessidade de decisões executivas ágeis para iniciar as obras.

"A BR-319 é crucial para impulsionar o desenvolvimento da região, proporcionando acesso fácil a serviços essenciais e estimulando o crescimento econômico. Essa é uma prioridade para mim como deputado, pois acredito no potencial transformador dessa iniciativa para as comunidades ao longo da rodovia e para o país como um todo”.

Sob a coordenação do Ministro dos Transportes, Renan Filho, o encontro contou com a participação do Governador Wilson Lima e representantes das bancadas do Amazonas e de Rondônia.

Durante a reunião, foi discutida a atual situação da BR-319 e apresentado um panorama das necessidades e desafios para sua conclusão. O Grupo de Trabalho estabeleceu um prazo de 90 dias para fornecer uma resposta detalhada, incluindo cronogramas e ações necessárias, visando efetivamente a conclusão da BR-319.