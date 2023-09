Acidente que deixou 14 vítimas em Barcelos é o com mais mortes desde 2011 no Brasil

Manaus/AM - O acidente ocorrido no município de Barcelos no último sábado (16), que deixou 14 mortos, é considerado o desastre com o maior número de mortes registrado no Brasil desde 2011, quando o país testemunhou a tragédia da queda do avião modelo Let da Noar Linhas Aéreas em Recife, que ceifou a vida de 16 pessoas. Essas informações são fornecidas pela Rede de Segurança da Aviação (ASN) da Flight Safety Foundation.

Confira abaixo a lista dos acidentes mais letais ocorridos nas últimas décadas:

Amazonas, 14 de maio de 2004 - 33 mortes: Um avião da Rico Linhas Aéreas caiu enquanto se preparava para aterrissar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2006 - 19 mortes: A aeronave, que seguia de Macaé para o Rio, colidiu com o pico da Pedra Bonita e explodiu.

Mato Grosso, 29 de setembro de 2006 - 154 mortes: Um avião da Gol colidiu com um jato Legacy em pleno voo e caiu na região de Peixoto de Azevedo, a 692 km ao norte de Cuiabá.

São Paulo, 17 de julho de 2007 - 199 mortes: Considerado o maior acidente da história da aviação brasileira, uma aeronave com 187 pessoas a bordo não conseguiu pousar na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou a Avenida Washington Luís e colidiu com o prédio da TAM Express, resultando em mais 12 mortes após a colisão.

Amazonas, 7 de fevereiro de 2009 - 24 mortes: Um avião de passageiros Embraer EMB-110P1 Bandeirante, matrícula PT-SEA e operado pela Manaus Aerotáxi, foi destruído ao cair nas águas do Rio Manacapuru.

Bahia, 22 de maio de 2009 - 14 mortes: Um Beechcraft 350 Super King Air explodiu ao cair a 200 metros de uma das laterais da pista de um resort.

Pernambuco, 13 de julho de 2011 - 16 mortes: Um avião de passageiros Let L-410, matrícula PR-NOB, foi destruído em um acidente próximo ao Aeroporto Internacional do Recife.

Amazonas, 16 de setembro de 2023 - 14 mortes: Um bimotor turboélice do modelo EMB-110 "Bandeirante", da Embraer, caiu em um acidente em Barcelos.