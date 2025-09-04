   Compartilhe este texto

Acidente na avenida Rodrigo Otávio deixa tio e sobrinho feridos

Por Portal Do Holanda

04/09/2025
Amazonas


Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Manaus/AM- Um acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus deixou um tio e seu sobrinho feridos na tarde desta quinta-feira (4), na avenida Rodrigo Otávio, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. As vítimas, que não tiveram seus nomes divulgados, foram atingidas pelo micro-ônibus que tentava fazer um retorno na via.

Segundo informações da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do micro-ônibus saiu da faixa da direita de forma abrupta para fazer um retorno, colidindo com a motocicleta que seguia no sentido Bola da Suframa.

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

O condutor da moto, o tio, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um ferimento grave no pé direito e levado para um hospital. O passageiro, o sobrinho, sofreu ferimentos leves na perna e aguardava atendimento no local, consciente e sem risco de morte.

A Polícia Militar controlou o trânsito na avenida até a chegada da perícia.

