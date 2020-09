Acareação revela que negligência entre INDSH e Susam resulta em mortes

Manaus/AM - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde realizou nesta segunda-feira, 21, uma acareação entre os profissionais do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), organização social (OS) que gerencia o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, e os técnicos da Complexo Regulador da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), como parte das investigações a respeito do contrato de gestão nº 01/2019.

Durante as oitivas, os membros da CPI concluíram que a OS não entregou, no mês de abril, os 331 leitos na unidade, conforme previsto no quarto termo aditivo para o enfrentamento do novo coronavírus (covid-19) no Estado, como também, ficou comprovada a falta de informação da OS e a não fiscalização da regulação da secretaria de saúde.

No confronto das informações, o diretor técnico do INDSH, Leandro Moura, afirmou que no final de abril apenas 303 leitos estavam disponíveis no Delphina, contrariando o diretor geral da OS, Jose Luiz Gasparini, que afirmara à CPI a entrega de todos os leitos clínicos e de UTI, mas que a Susam utilizou apenas 50% das vagas ofertadas. Já o servidor do Complexo Regulador, Felizardo Monteiro, ponderou que a declaração de Gasparini foi “infeliz” e que os números de leitos citados não batem com o mapa de leitos entregue pela própria OS.

Para o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), membro da CPI, a acareação comprovou que OS não entregou a quantidade de leitos firmados no contrato, mesmo recebendo pela sua totalidade. Ainda segundo o parlamentar, a desorganização entre OS e Susam custaram vidas.