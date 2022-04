Ação civil que pedia anulação da venda da Refinaria Isaac Sabbá é extinta

Outro fato citado pelo magistrado foi a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), decidiu que para transferir o controle de suas subsidiárias, a Petrobras não precisa de anuência do poder legislativo e a operação pode ocorrer sem licitação, desde que garantida a competitividade entre os interessados.

Mansur alegou, no entanto, a existência de outra ação civil pública anterior a essa, com o mesmo pedido e os mesmos réus. O processo, inclusive, segundo o magistrado, é mais amplo.

Os autores queriam a paralisação do processo de alienação da refinaria, argumentando ausência de licitação prévia e que o procedimento representava a quebra do monopólio constitucional sobre a atividade de refino.

O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (Ineep), disse à época que a refinaria foi vendida por 70% do seu valor. Mesmo assim, a venda teria sido aprovada por ter atendido às premissas estipuladas no processo, incluindo a faixa de valor definida pela estatal e as avaliações externas independentes.

Em agosto de 2021, um contrato de compra e venda da Refinaria Isaac Sabbá para o grupo Atem foi assinado pela Petrobras e seus ativos logísticos associados no valor de US$ 189,5 milhões, o que equivale a R$ 994,15 milhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.