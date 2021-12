Abertas inscrições para curso de Metrologia gratuito em Manaus

Manaus/AM - Serão abertas vagas para novas turmas do curso de Metrologia Básica para o Amazonas. As inscrições iniciarão a partir das 10h do dia 2 de janeiro de 2022 e vão até às 16h do dia 6 de janeiro. O curso gratuito será oferecido pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM). Os interessados em participar do curso devem ter concluído pelo menos o ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas pelo site www.concursoscopec.com.br. Para o primeiro semestre de 2022, serão ofertadas mais 180 vagas, com turmas de até 30 alunos. Os alunos estarão capacitados para atuar nas áreas de manutenção de instrumentos de medição; avaliação da conformidade; e controle de qualidade dos processos das empresas. As aulas da primeira turma estão previstas para serem realizadas no período de 21 de fevereiro a 11 de março de 2022. Os alunos terão aulas por meio de uma plataforma digital e aulas práticas, que serão realizadas nos laboratórios do Ipem, localizado na avenida Governador Danilo Areosa, s/nº, Distrito Industrial I.

