Aadesam contrata temporários para o Ipaam; veja edital

Manaus/AM - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 010/2020, que vai contratar profissionais por prazo determinado para atuarem no Projeto de Redução do Quantitativo de Autorizações e Licenças Ambientais em Análise nas Plataformas Sinaflor, Sicar e o Sistema de Licenciamento Ambiental, em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O Projeto tem o objetivo de diminuir os processos formalizados no Ipaam que visam a obtenção de licenças/autorizações para atividades que requerem o uso compartilhado de plataformas como o Sinaflor, Sisdof, Sicar e o Sistema de Licenciamento Estadual.

Serão disponibilizadas 17 vagas para o PSS, todas para o cargo de auxiliar administrativo, divididas entre ampla concorrência (15) e para pessoas com deficiência (2).

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira (04/12) e serão efetuadas somente via Internet, por meio de sistema próprio hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br) até às 23h59 do dia 21 de dezembro de 2020.

Cada etapa será realizada de forma on-line, e todas as informações sobre atribuições, requisitos obrigatórios, taxas de isenção, carga horária e o salário correspondente estão disponíveis no edital, que pode ser acessado pelo link http://www.aades.am.gov.br/processo_p/edital-010-2020-cpss-aadesam---sinaflor---ipaam/