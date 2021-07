594 doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas no Amazonas

Pelo menos 26 mil doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do Brasil. No Amazonas, 594 foram aplicadas, sendo 86 em Manaus. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Ainda segundo a publicação, até o dia 19 de junho, os imunizantes com prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios do país.

A cidade de Maringá, no Paraná, foi a que mais aplicou as vacinas vencidas. O local vacinou 3.536 pessoas na primeira dose.

No estado do Amazonas, 594 doses vencidas foram aplicadas nos municípios, incluindo Manaus. São eles: Manicoré, 104 (doses), Manacapuru, 88, Manaus 86, São Gabriel da Cachoeira, 46, Novo Aripuanã, 40, Iranduba, 38, Nhamundá, 28, Eirunepé, 24, Itacoatiara, 24, Novo Airão, 20, Silves, 20, Canutama, 15, Atalaia do Norte, 12, Autazes, 11, Coari, 8, Barcelos, 6, Lábrea, 4, Carauari 3, Borba, 2, Humaitá, 2, Ipixuna, 2, Tefé, 2, Anori, 1, Caapiranga, 1, Jutaí, 1, Manaquiri, 1, Parintins, 1, Pauini, 1, Rio Preto da Eva, 1, São Sebastião do Uatumã, 1, e Tabatinga, 1.

Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos pelo consórcio. O lote vencido mais antigo é do dia 29 de março e o mais recente corresponde ao dia 4 de junho.

A reportagem afirma ainda que outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas para os estados dentro do prazo de validade já expiraram.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade deve procurar uma unidade de saúde para orientações.