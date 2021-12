2022 terá cinco feriados prolongados

O ano de 2022 tem tudo para agradar quem pretende aproveitar as folgas, emendar uns dias e descansar. Cinco datas podem fazer a alegria de muitos brasileiros. O administrador de empresas, de Brasília, Pedro Gleison de Oliveira, é um deles. Sempre tenta aproveitar uma folga prolongada. A primeira possibilidade é o Carnaval, em 28 de fevereiro, que pega quatro dias. Muitas pessoas já estão de olho nesse período para viajar, mas várias cidades ainda estão discutindo a realização do evento por causa da variante Ômicron do coronavírus, . Já abril tem duas datas para folgar. A primeira é o dia 15, Paixão de Cristo: cai numa sexta-feira. Na semana seguinte, o feriado de Tiradentes, 21 de abril, é uma quinta. Se der um jeitinho, quem sabe, dá para negociar uma folga de quatro dias. Corpus Christi, em 16 de junho, cai também numa quinta-feira. Mais uma oportunidade para conseguir uma folguinha prolongada. Por fim, em novembro, a última chance para dar uma esticada. O feriado da Proclamação da República, dia 15, será terça-feira. É só encolher a segunda. Por outro lado, os feriados da Independência do Brasil, em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e Finados, 2 de novembro, são numa quarta-feira. Aí, a chance de emendar é mais difícil. E dois feriados caíram justamente no domingo. O Dia do Trabalho, em primeiro de maio, e o Natal, dia 25 de dezembro. O Ministério da Economia já publicou no Diário Oficial da União a lista de feriados nacionais e de ponto facultativo do ano que vem para a administração federal. Normalmente as empresas também seguem essas datas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.