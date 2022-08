17° Festival Folclórico do Mocambo agita ilha de Parintins, no Amazonas

Pássaros e quadrilhas deram um show na abertura do 17° Festival Folclórico do Mocambo, nesta sexta-feira (05). Quem abriu a noite de apresentação foi a quadrilha da melhor idade. Em seguida ocorreu a disputa dos pássaros Pavão Misterioso e Jaçanã. Além da apresentação das quadrilhas Unidos do Bairro de Lourdes e Peti na Roça que agitaram o público com um show de criatividade.

O Festival Folclórico segue neste sábado (6) e domingo (7) com a disputa dos bois Touro Branco e Espalha Emoção.

O evento é realizado pela Prefeitura de Parintins e pela Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar), com apoio do Governo do Amazonas.