167 toneladas de tambaqui são distribuídos no Amazonas

Impacto social – As doações estão sendo repassadas às instituições por meio da rede de assistência do Estado, composta pelas Secretarias de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), além do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). As famílias cadastradas nessas instituições receberam o pescado comprado pelo Governo do Estado.

Além da capital, a distribuição será feita em 17 municípios do interior. São eles: Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga, Careiro Castanho, Autazes, Manaquiri, Novo Airão, Barcelos, Humaitá, Tabatinga, Benjamim Constant, Atalaia do Norte e São Gabriel da Cachoeira.

O recurso para aquisição dos peixes totaliza R$ 1 milhão e corresponde ao dobro do ano passado. O valor é oriundo de destaque orçamentário da Secretaria de Produção Rural (Sepror), por meio do programa “Agro Amazonas”.

Manaus/AM - 167 toneladas de tambaqui, compradas de 50 piscicultores tanto na Região Metropolitana quanto no interior, foram distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.