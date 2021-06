13 municípios do Amazonas já vacinam população com 18 anos contra Covid-19

Com relação às doses de vacinas excedentes nesses municípios, o governador destacou que, atualmente, está sendo feito uma análise para um possível remanejamento dessas doses para outras localidades, com o intuito de dar celeridade à vacinação em todo o Amazonas o mais breve possível. “Hoje, nós temos 13 municípios que estão vacinando acima de 18 anos e nós estamos fazendo um balanço dessas vacinas que, eventualmente, podem ter sobrado desses locais, para poder remanejar para aquelas localidades onde há maior necessidade”, afirmou.

Na última semana, Wilson Lima visitou os municípios de Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Parintins, onde acompanhou ações da campanha “Vacina Amazonas”. Destes quatro, três já estão imunizando a população acima de 18 anos de idade. “Boa Vista do Ramos, inclusive, encerrou já a sua vacinação, porque já vacinou todo mundo, acima de 18 anos, que teria interesse em receber a vacina”, destacou Wilson Lima.

Manaus/AM - Cerca de 13 municípios do Amazonas já estão vacinando a população com 18 anos de idade ou mais contra a Covid-19. A informação foi anunciada na manhã desta segunda-feira (28) pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

