Vídeos mostram força-tarefa montada por moradores para conter incêndio em Anamã

Manaus/AM - Moradores de Anamã viveram momentos de terror ao terem que controlar, com meios próprios, um grande incêndio que destruiu seis casas em um beco no Centro da cidade. Moradores de Anamã lutam para controlar incêndio no Amazonas pic.twitter.com/DkEjhsUhu6 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 30, 2021 A tragédia ocorreu na noite dessa quarta-feira (29) e mobilizou populares, policiais civis e militares, uma vez que a cidade não tem base do Corpo de Bombeiros, nem brigada de incêndio. Em uma ação coordenada, os moradores tentavam apagar as labaredas com pequenos baldes d’água. Devido a altura das casas, eles também tiveram que usar um trator para alcançar as chamas. Incêndio engole seis casas em Anamã pic.twitter.com/vlQLL5cp9B — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 30, 2021 O incêndio durou mais de uma hora e a tragédia só não foi maior por causa da solidariedade dos populares e dos policiais. Ainda assim, seis famílias estão desabrigadas e duas delas perderam tudo o que tinham.

