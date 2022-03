Transporte aéreo gasta acima de R$ 2 milhões em Manicoré

Manicoré/AM – Os gastos com serviços de frete e aeronaves para transporte de cargas, passageiros e pacientes vai onerar o município em valores superiores a R$ 2,2 milhões, de acordo com pregão presencial por menor preço por item nº 039/2022 – CPL/PMM, que elegeu duas empresas para prestar os serviços.

O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, homologou, no dia 17 de março, a licitação que registrou propostas que totalizam R$ 2.271.000,00 como as mais favoráveis ao município.

A empresa Cleiton Táxi Aéreo Ltda, com R$ 1.799.000,00, equivalente a 79% do montante total a ser gasto com esse tipo de transporte, e a Táxi Aéreo Vale do Madeira, com R$ 472.000,00, foram as vencedoras do pregão.