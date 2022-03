Posto em comunidade custa mais de R$ 400 mil em Nhamundá

A prefeita de Itamarati, Raimunda Marina Brito Pandolfo, homologou, no dia 22 de março, a licitação que registrou proposta no valor de R$ 417.987,30, apresentada pela empresa Figueiredo Com. de Prods. Hospitalares e Serv. de Construção, como vencedora da tomada de preços.

Nhamundá/AM – A construção de ponto de apoio para atendimento à comunidade São Sebastião do Corocoro vai exigir gastos na faixa acima dos R$ 400 mil, de acordo com a tomada de preços nº 001/2022 - CPL/PMN, que elegeu empresa construtora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.