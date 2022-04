Revitalização da orla de Maraã vai ter custo acima de R$ 1 milhão

O prefeito Edir Costa Castelo Branco homologou, no dia 23 de março, a licitação que deu como vencedora da tomada de preços a proposta apresentada pela empresa Prata Serviço de Engenharia, no montante de R$ 1.018.682,29, para executar as obras na orla da cidade.

Maraã/AM – As obras de reforma da orla de Maraã vão exigir mais de R$ 1 milhão de recursos municipais, de acordo com a tomada de preço nº. 002/2022, que definiu valores e elegeu empresa para a empreitada.

