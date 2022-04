Lanches, doces e refeições comprometem R$ 720 mil de Manicoré

As empresas vencedoras são: R S Vasconcelos Estivas, com R$ 365.350,00, equivalente a cerca de 51% do total; L Ferreira Lopes, com R$ 250.000,00, e Joaquim Vieira da Rocha, com R$ 105.000,00.

O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, homologou, no dia 31 de março, a licitação que acatou propostas que totalizam R$ 720.350,00.

