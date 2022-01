Reforma de UBS vai gastar R$ 881 mil em Itacoatiara

Itacoatiara/AM – A Unidade Básica de Saúde Eudócia de Oliveira Silva, localizada na Vila de Novo Remanso, vai passar por obras de reforma, conforme definido pela tomada de preços nº 006/2021, da prefeitura local. Com custos na faixa de R$ 881.999,98, as obras de reforma da UBS vão ser tocadas pela empresa Renzo Construções. O despacho de homologação e adjudicação foi firmado pelo prefeito de Itacoatiara, Mario Jorge Bouez Abrahim, com data de 7 de janeiro de 2022.

