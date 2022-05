Recuperação do sistema viário leva quase R$ 5 milhões de Amaturá

Amaturá/AM – A recuperação do sistema viário da sede municipal vai custar quase R$ 5 milhões, de acordo com a concorrência pública nº 001/2022, que definiu valores e indicou empresa para tocar as obras.

O prefeito de Amaturá, José Augusto Barrozo Eufrásio, firmou, em 25 de abril, a homologação da licitação que acatou proposta no valor de R$ 4.941.662,50, apresentada pela empresa JL Galvão Gonçalves – ME, como vencedora para executar a recuperação do sistema viário local.