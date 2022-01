Presidente Figueiredo tem mais de 150 vagas em seletivo

Inscrição presencial só vai até amanhã, dia 22 de janeiro

Presidente Figueiredo/AM – A volta de fase crítica da Covid-19 levou a Prefeitura de Presidente Figueiredo a lançar edital de chamamento público emergencial com 157 vagas para profissionais de saúde, assistente social, farmacêutico, psicólogo assim como auxiliares de serviço, entre outros.

Conforme o documento divulgado na edição desta sexta-feira, dia 21, do Diário Oficial dos Municípios, à página 112, “Para participar e concorrer ao Edital do Chamamento Público Emergencial nº 001/2022, o candidato(a) deverá efetuar a sua inscrição presencial no período de 21 à 22 de janeiro de 2022 no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas no local, Escola de Tempo Integral Maria Eva dos Santos, localizada na Avenida: Onça Pintada s/n, Bairro: Galo da Serra, neste município. No local serão entregues as fichas de inscrição para preenchimento, senhas numeradas conforme área de atuação, a serem distribuídas das 7:30h às 8:00h.”

Para acessar o edital clique aqui.