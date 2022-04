Prefeitura de Maraã omite valores na divulgação de licitações

Maraã/AM – A divulgação dos resultados de licitações pela prefeitura local entrou em fase de esconder valores divulgando dados parciais como é o caso dos pregões presenciais nºs 005/2022, 006/2022 e 007/2022, cujos termos de homologação foram publicados na edição desta terça-feira, dia 26, no Diário Oficial dos Municípios, todos firmados pelo prefeito Edir Costa Castelo Branco em datas diferentes.

Como a prática que começa e se disseminar pelas prefeituras do interior do Amazonas compromete a transparência com o dinheiro público, é competência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) coibi-la.

O pregão presencial nº. 005/2022, que tem como objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviços de transporte escolar fluvial, teve como vencedora a empresa BKS Transportes Escolares Ltda.

O pregão presencial nº. 006/2022, cujo objeto é “Registro de Preços para a Eventual Aquisição de Móveis Escolares”, teve como vencedora a empresa YA da Rocha Comércio e Serviços.

Já o pregão presencial nº. 007/2022, cujo objeto é o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar, teve como vencedoras as empresas Bom Demais Comércio Atacadista de Mercadorias e a G da S Marques.

Confira as informações no anexo: