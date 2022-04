Alimentos e limpeza gastam R$ 742 mil em casa de apoio de Jutaí

As empresas Rodrigo da S Nascimento - ME, com R$ 408.127,20, e a Serviços Combinados e Apoio Administrativo Ltda., com R$ 334.488,80, são as vencedoras da licitação.

Jutaí/AM – A compra de gênero alimentícios em gerais e materiais de limpeza em geral para atender a Casa de Apoio do município vai exigir gastos no montante de R$ 742 mil, conforme pregão presencial para registro de preços nº 005/2022 – SRP, que elegeu fornecedores.

