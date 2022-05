Prefeito de Nova Olinda do Norte esconde valor total de licitação

Com a omissão dos valores que devem ser pagos às empresas vencedoras e o total a pagar pelo município, o prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Lima Reis, acatou a licitação, cujo termo de homologação só registra o valor unitário, conforme abaixo:

Nova Olinda do Norte/AM – A aquisição de cestas básicas, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil foi definida pelo pregão presencial SRP nº 019/2022 – CPL/NON, que indicou fornecedores e definiu valor unitário.

