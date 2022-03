Pavimentação em Presidente Figueiredo gasta mais de R$ 15,6 milhões

O pregão presencial nº 011/2022–SRP/CML, homologado pela prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes Miranda, no dia em 28 de fevereiro, registra o valor de R$ 15.615.357,09 para remunerar a empresa Infra Serviço de Obras de Terraplanagem e Pavimentação, vencedora da licitação, em contrato com prazo de 12 meses.

