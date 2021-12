Meio-fio e calçadas em S. Paulo de Olivença custam R$ 1,5 milhão

São Paulo de Olivença/AM – A estrada do Ajaratuba já tem obras contratadas pela prefeitura para a construção de calçadas, meio-fio e sarjetas naquela via, conforme tomada de preços nº 34/2021/CPL. O custo da obra, contratada com a empresa Gemini Construções pelo prefeito Nazareno Souza Martins, está orçado em R$ 1.490.688,78. O contrato, assinado no último dia 20 de dezembro, prevê prazo de 120 dias para conclusão das obras na estrada do Ajaratuba.

