Material de expediente consome mais de R$ 1,3 milhão de Anori

Anori/AM – A aquisição de material de expediente foi definida pelo pregão presencial nº 016/2022-CML, que elegeu fornecedores com quatro propostas que totalizam mais de R$ 1,3 milhão.

O prefeito de Anori, Reginaldo Nazaré da Costa, homologou licitação que acatou quatro propostas como vencedoras, totalizando o valor de R$ 1.365.167,33.

As empresas vencedoras são: E da Silva e Silva Comércio, com R$ 505.042,46, que arrematou itens comando cerca de 37% do total licitado, seguida de Silva e Silva Com. de Prod. Alimentício, com R$ 323.009,28, Baruk Comércio de Materiais de Construção, com R$ 301.200,00, e a A da Silva Moura, com R$ 235.915,59.