Hospital de Parintins vai ser reformado e equipado por R$ 3,5 milhões

Quanto à aquisição de equipamentos para o Hospital Regional Dr. Jofre Cohen, no valor de R$ 1.999.982,00, os recursos são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Ramos (PSD).

A resolução 02/2022 trata da execução de obras de reforma do Hospital Regional Dr. Jofre de Matos Cohen e prevê recursos da ordem de R$ 1,5 milhão para esta finalidade, a partir de emenda do deputado federal Pablo Oliva (União).

Parintins/AM – O Conselho Municipal de Saúde de Parintins aprovou as resoluções nºs 02 e 03/2022 que visam utilizar recursos de emendas parlamentares no montante de R$ 3,5 milhões, para realizar a reforma e equipar o Hospital Regional Dr. Jofre de Matos Cohen, naquele município.

