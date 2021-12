Homem é atingido por motociclista bêbado ao voltar do trabalho em Itacoatiara

Manaus/AM- Francildo Martins, 34, foi preso após causar um acidente e deixar uma pessoa ferida na noite dessa quinta-feira (30), no município de Itacoatiara. O condutor pilotava uma motocicleta embriagado quando atingiu outro veículo. O acidente ocorreu por volta das 21h, na avenida Sete de Setembro, no Centro. A vítima, Edson Pena, 52, relatou à polícia que estava voltando do trabalho em sua motocicleta, e foi surpreendido por Francildo que surgiu em outra moto na contramão e causou a colisão. Edson sofreu fraturas pelo corpo e precisou ser levado para o Hospital José Mendes. Francildo foi preso em flagrante e vai responder por embriaguez ao volante.

