Fortalecer agricultura leva mais de R$ 1 milhão em Boa Vista do Ramos

Conforme homologação firmada pelo prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva, no dia 9 de fevereiro, o valor do custo aos cofres municipais é de R$ 1.027.720,00 e a empresa vencedora da licitação é a empresa I. S. Buzaglo.

Boa Vista do Ramos/AM – A aquisição de materiais e equipamentos de uso nas atividades agrícolas para fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca e pesca artesanal no município vai ter reforço de R$ 1 milhão, conforme pregão presencial nº 002/2022, que definiu empresa e valor destinado a esse objetivo.

