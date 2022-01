Escola indígena consome mais de R$ 2 milhões em Tabatinga

Tabatinga/AM – A construção de uma escola indígena em Tabatinga teve contrato com a empresa encarregada da obra assinado pela prefeitura local no último dia 31 de dezembro. A obra tem custo superior a R$ 2 milhões. Conforme extrato do contrato nº 038/2021-FME, divulgado pela prefeitura, a empresa responsável pela construção da escola indígena é a LJG Barros – ME, que acertou o preço de R$ 2.066.289,91 pelos serviços. A escola vai ser construída na comunidade Vista Alegre, e o contrato tem prazo de vigência de 90 dias.

