Em 2022, Manicoré vai gastar R$ 782 mil com farda escolar

Manicoré/AM – As escolas das zonas urbana e rural da rede escolar municipal de Manicoré estão com o fardamento escolar assegurado, conforme licitação efetivada pela prefeitura. Ao custo de R$ 782.210,55, a empresa LP do Valle Com. e Fabricação de Roupas é a vencedora da licitação, de acordo com o pregão presencial nº 084/2021-CPL-PMM. A licitação está devidamente homologada em despacho adjudicatório do prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, datado do último dia 21.

