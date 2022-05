Dia do Trabalhador dá 3 dias de folga em Boa Vista do Ramos

Boa Vista do Ramos/AM – Decreto municipal datado do último dia 2 de maio prolonga comemoração do Dia do Trabalhador até sexta-feira, gerando fim de semana prolongado. A volta ao trabalho em Boa Vista do Ramos só acontece na segunda-feira, dia 9.

O documento decreta: “Ponto facultativo em todos os órgãos da administração pública municipal direta, indireta e nas autarquias do município de Boa Vista do Ramos nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022, pelo transcurso das comemorações alusivas a Festa do Trabalhador”, informa o decreto nº 016/2022, editado pelo prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva.