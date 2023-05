Universo Geek Museu vai agitar Manaus neste fim de semana

Manaus/AM - O Dia do Orgulho Nerd é comemorado em todo o mundo em 25 de maio, o dia em que os amantes da Cultura Pop mostram o seu lado mais Geek. Em Manaus, o Universo Geek Museu (UGM) celebra a data no próximo domingo, dia 28, no Palacete Provincial. A entrada é gratuita e o evento é para todas as idades.

Em sua 7ª edição, o UGM tem novidade em sua programação, de acordo com a apresentadora do evento, Kamilly Dacio. “O palco terá apresentações variadas, com artistas, Just Dance e K-Pop, além de músicas de referências do mundo Nerd”, assinalou. “Entre as atrações, a banda Kyuubi, com canções de Anime; e a Lorena Souza, desenhista e ilustradora de Manaus”, completou.

O próprio palco terá um diferencial nesta edição, que “será impossível de não ser visto”, como afirmou a apresentadora. O ‘spoiler’ de Kamilly faz referência ao local do Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi.

A abertura será às 09h, com Kamilly iniciando a apresentação do palco e muita música de referência geek. Às 10h, a artista Lorena Souza solta a voz e o ukulele na companhia de Bio Bôla. Às 11h, é a vez da banda We Die Young, seguindo da apresentação da Banda Fragmento. A partir das 13h, sobe no palco a já consagrada ‘Michael Jackson Experience with Impersonator Rafael Costa’.

O Concurso de K-Pop Solo precede a apresentação da Heart Captors. Em seguida, o muito esperado – e premiado – Desfile de Cosplay, nas categorias infantil e adulto. Às 16h, haverão apresentações especiais de K-Pop e a banda Kyuubi, comandada pelo produtor cultural Guilherme Lestat.

A programação contará com atrações diversificadas, com direito a exposições de desenhistas, quadrinistas e colecionadores, feirinha geek, swordplay, área de boardgames, cardgames Pokémon e Yu-Gi-Oh, jogos free-play, oficinas, atrações musicais, bandas locais, apresentação de Hipnose, concursos de Cosplay, K-Pop, Just Dance e muito mais.

A data

O dia do Orgulho Nerd é comemorado mundialmente no dia 25 de maio devido a duas referências da Cultura Pop. Foi nesta data, mas em 1977, que aconteceu o lançamento do primeiro filme de Star Wars. Na época, o diretor e criador George Lucas não tinha ideia da magnitude que sua obra teria dentro da Cultura mundial. Com o lançamento da sequência, o primeiro longa passou a chamar Uma Nova Esperança.

A data também referencia Douglas Adams, o autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Nas obras – que ele chamou de ‘trilogia de cinco’ -, o personagem Arthur Dent sempre usa uma toalha para diversos fins, em suas viagens intergalácticas. Com a morte prematura do escritor, seus fãs pensaram em uma data e o dia 25 de maio foi adotado para celebrar ‘O dia da Toalha’.

O evento

A 7ª Edição do Universo Geek Museu é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa (SEC-AM), em parceria com a Casa Geek 42 e apoio da Checkpoint Assistência Técnica, Íbis Manaus Aeroporto e o criativo 1 Minuto Nerd. O evento acontecerá no dia 28 de maio, a partir das 9h, no Palacete Provincial, com entrada gratuita e aberta ao público de todas as idades.