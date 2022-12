Última semana do 'Mundo Encantado do Natal' terá agendamento liberado nesta sexta

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (16), o público terá nova oportunidade para visitar a Casa do Biscoito e a Fábrica do Papai Noel, que contará com a abertura de novos agendamentos, a partir das 11h, no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Neste mesmo dia, sendo que a partir das 15h, o portal também abre o agendamento para as cinco últimas apresentações do espetáculo “O Encanto do Natal”, que acontecem de 20 a 23 de dezembro.

Pelo segundo ano consecutivo, a Fábrica do Papai Noel é sucesso, recebendo mais de 6 mil pessoas em 16 dias de funcionamento. O espaço, que ocupa o Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, proporciona ao público a experiência de fazer um tour pelas dependências da Fábrica de Noel.

Já a Casa do Biscoito, atração inédita, é destinada às crianças de 1 a 5 anos. Mais de 3 mil pessoas já visitaram o espaço temático, montado na Casa das Artes, rua José Clemente, Largo de São Sebastião. O público infantil participa de oficinas de decoração de biscoitos e enfeites natalinos, além de brincadeiras e apresentações culturais.

Espetáculo

Emoção, alegria, surpresas e humor dão o tom ao espetáculo “O Encanto do Natal”, que segue para a última semana em cartaz no Teatro Amazonas.

Com o texto de Roger Barbosa, direção artística de Ana Claudia Motta, o espetáculo conta com um elenco de artistas amazonenses e o envolvimento de mais de 150 profissionais, incluindo integrantes da Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico, e elenco do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.



Na regência do espetáculo se revezam os maestros Luiz Fernando Malheiro, Marcelo de Jesus e Otávio Simões. As apresentações iniciaram no dia 11 e seguem até o 23 de dezembro, totalizando 16 apresentações. A classificação é livre.



Demais atrações

Como parte da programação da edição “O Mundo Encantado do Natal”, diversas atrações, sem a necessidade de agendamento, seguem até o dia 23 de dezembro. Na próxima semana, última da temporada, o “Natal dos Municípios” desembarca em Iranduba e Envira, e o “Natal Itinerante”, com distribuição de brinquedos, chega aos bairros Jorge Teixeira, Compensa e Viver Melhor.



O Largo de São Sebastião recebe atrações, com destaque para o show de Davi Lucas e, no Museu do Seringal Vila Paraíso, no Tarumã-Mirim, tem apresentação de Joci Carvalho. Ambos os shows serão na quinta-feira (22). A programação completa está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).