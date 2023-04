Thalles Roberto se apresenta em Manaus em maio

O evento conta com a presença de Victin e bispo Marcelo Reis. Os ingressos podem ser comprados no www.clubedoingresso.com, Shopping da Bíblia, Cheirinho de Monik nos valores R$ 35, R$ 80 e R$ 150 reais.

Manaus/AM - No próximo dia 5 de maio, o cantor gospel Thalles Roberto se apresenta em Manaus. O show vai acontecer no Ministério Internacional da Restauração na Ponta Negra.

