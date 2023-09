Teatro, dança e circo celebram Dia Nacional das Artes Cênicas em Manaus

Manaus/AM - As artes cênicas, que incluem o teatro, a apresentação circense, a dança e diversos outros tipos de manifestações artísticas, têm uma longa e rica história no Brasil. No dia 19 de setembro, artistas, diretores, produtores e amantes das artes cênicas se reúnem para celebrar essa forma de expressão que tem o poder de emocionar, educar e transformar vidas.

A data traz consigo a oportunidade de destacar a importância das artes cênicas na sociedade. A interpretação não proporciona apenas entretenimento, mas também promove a reflexão, a crítica social e a valorização da diversidade.

O teatro, por exemplo, funciona muitas vezes como um espelho da realidade, abordando questões sociais, políticas e culturais de forma criativa e instigante. Para a atriz Koia Refkalefsky, a atuação é uma forma de enobrecer as pessoas que assistem a ela.

“O teatro é, antes de tudo, uma paixão. Mas para além disso, a arte de interpretar é uma forma de levar mensagens de vida para todos os tipos possíveis de público. Essa é a magia dessa arte”, declara Koia, que possui quase quarenta anos de experiência na área como atriz e figurinista.

Porém, o campo das artes cênicas não se resume apenas ao teatro. As apresentações circenses também se encaixam nesse âmbito e são muito significativas no mundo do entretenimento, trazendo emoção e divertimento para o público.

O artista Marcos Efraim, que atua como palhaço e contador de histórias, enfatiza a importância do acesso à cultura e à arte pelas pessoas. “É um direito garantido pela constituição e isso mostra a relevância dessa profissão, assim como do artista que atua nessa área. A arte impacta as pessoas, em todas as suas formas”, afirma.

No Amazonas, hoje, existe uma grande riqueza de artistas que se dedicam às artes cênicas, bem como companhias e escolas. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro é uma escola de artes que oferece gratuitamente cursos das áreas de teatro, música, dança, entre outros segmentos. Na escola, se formam inúmeros atores e profissionais das artes cênicas, de forma que consigam ingressar no meio artístico e viver inteiramente da sua arte.

Para o Coordenador do núcleo de Teatro do Liceu, Robson Ney, a formação é uma das etapas mais importantes na vida de um artista. “As artes cênicas são algo que nos faz ver o mundo de outra forma. Muitas vezes, nós não entendemos qual o nosso verdadeiro potencial, e elas nos ajudam a enxergar isso. Essa é a nossa missão como educadores, contribuir para que as pessoas consigam usufruir do melhor de seus dons e talentos”, ressaltou o professor, que também possui vivência na atuação dos palcos.

Nesta data que visa valorizar as artes cênicas no Brasil e os artistas que se dedicam a ela, é muito importante refletir sobre o impacto e o poder que essa modalidade artística possui na sociedade como um todo, como também na vida de cada apreciador que a prestigia.

