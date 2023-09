'Amazing Tenors' interpretam sucessos de Andrea Bocelli no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O Teatro Amazonas será palco de um encontro inédito para homenagear uma das vozes mais potentes e famosas da atualidade, a do tenor Andrea Bocelli. O espetáculo “Amazing Tenors in Concert, Sings Bocelli” será apresentado nos dias 22 e 23 de setembro a partir das 20h.

Junto com a orquestra, os vocalistas e tenores, Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolilo irão interpretar sucessos da música italiana como “Canto della Terra”, “Granada”, “Cinema Paradiso”, entre outros, que se aliam aos clássicos de Bocelli como “Vivo per Lei” e “Com Te Partirò”.

Realizado pela MB Eventos, o evento conta com a produção executiva de Daniela Schiarreta, direção musical do maestro Eduardo Pereira, produção de Diego Sanchez e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience in Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, “Las Vegas Amazing Show”, entre outros.

Os interessados em assistir o espetáculo podem adquirir os ingressos do 1º lote no site ShopIngressos ou na bilheteria do Teatro Amazonas. Os valores variam de R$ 60 a 200, inteira e meia, para os setores de plateia, frisas, 1º, 2º e 3º pavimento.

Veja Também

'Boiadeira' Ana Castela se apresenta pela primeira vez em outubro em Manaus

Wesley Safadão confirma 'TBT WS' com Raça Negra e Calcinha Preta em Manaus