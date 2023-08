Tardezinha agita Arena da Amazônia neste sábado

Os ingressos estão à venda online e nos pontos físicos da Oba Ingressos localizadas nos shoppings Millennium e Manauara. As vendas online acontecem no site da Bilheteria Digital, no site: manaus-tardezinha.bilheteriadigital.com

O show conta com a participação do cantor Rodriguinho, ex-Travessos. De acordo Fábrica de Eventos, empresa responsável pela festa, os portões da arena serão abertos para receber o público a partir das 16h.

